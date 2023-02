CSN abre programa de estágio para Volta Redonda e Porto Real

Estudantes de nível técnico podem participar do processo seletivo

O diretor executivo da CSN, Milton Picinini: boas-vindas aos alunos da ETPC

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio CSN 2023 para as cidades de Volta Redonda e Porto Real. Estudantes de nível técnico podem se inscrever até o próximo dia 9, no site www.csn.com.br/oportunidades.

Estudantes que estão cursando o último ano dos cursos técnicos de metalurgia, mecânica, eletromecânica, mecatrônica, automação industrial, eletrotécnica, informática, química, metrologia, administração e logística poderão se candidatar.

Ter disponibilidade de quatro ou seis horas diárias nos períodos da manhã ou da tarde para realizar o estágio na modalidade presencial também é requisito importante para os candidatos.

Além de bolsa-auxílio, plano de saúde, plano odontológico, restaurante interno, auxílio academia com TotalPass, vale transporte, cesta de Natal e seguro de vida, o Programa de Estágio Técnico da CSN oferece aos estudantes experiências práticas, diversificadas e intensas para acelerar o seu desenvolvimento profissional. Podem participar do processo seletivo estudantes de qualquer instituição.

Na quinta-feira (2), na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), houve solenidade de retorno dos alunos que estavam em férias, quando programa de estágio foi anunciado. Eles foram recepcionados pelo diretor executivo da CSN Siderurgia, Milton Picinini; a gerente regional de Gente e Gestão, Ana Paula Gonçalves; e o diretor da ETPC, Joaquim Lopes Pereira. Picinini falou da posição de destaque da CSN no mercado, que inclui não apenas a produção de aço, mas também cimento, mineração, porto, logística, energia e abertura de oportunidades de trabalho até em outros países. (Foto: Divulgação)