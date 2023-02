Dupla de moto foge na tentativa de abordagem policial

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde de sexta-feira, dia 3, por volta das 15h30min, quando depararam com uma dupla de moto que acelerou e fugiu da abordagem policial na Rua Otorrino Rodigheri, no bairro Cambota, em Valença.

O suspeito que estava na garupa da moto descartou um pino de pó branco (cocaína). Os agentes voltaram ao ponto onde houve a tentativa de abordagem e depararam com um homem, de 55 anos que estava nas proximidades.

Durante a chegada dos agentes, o homem colocou as mãos nos bolsos e informou que a moto havia passado em alta velocidade e tentou se evadir do local em uma bicicleta. Os policiais encontraram no bolso do ciclista dois pinos de cocaína. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência de posse de drogas para consumo próprio. O homem teve o celular devolvido e liberado em seguida