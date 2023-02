Motorista colide e foge na Dutra, em Resende

Uma jovem, de 22 anos, ficou ferida em um acidente ocorrido no início da manhã deste sábado por volta das 6 horas, no km 313, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Ela foi socorrida e levada pelo resgate da NovaDutra (CCR Rio-SP) para o Hospital de Emergência, em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e no local o condutor, de 36 anos, que não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) contou que um veículo havia colidido na traseira do seu carro e fugido em seguida. O condutor não quis se submetido ao teste de bafômetro. Segundo os agentes, ele não apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Não houve congestionamento, pois o veículo interditou apenas o acostamento e na faixa da direita. O veículo está com o licenciamento vencido desde 2019 e com pneus em mau estado, sendo aplicadas as devidas multas de trânsito.

O veículo (GOL) foi removido para o pátio. Foi feito um Registro de Ocorrência (RO) na 89ª Delegacia de Polícia, de Resende devido ao veículo que evadiu e deixou de prestar socorro.