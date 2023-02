Município possui quase 9 mil famílias que estão com pendência de averiguação, revisão e unipessoal (pessoas que moram sozinhas)

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), alerta as famílias beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil e demais programas sociais que façam a sua atualização cadastral. De acordo com as orientações do Governo Federal, a não atualização dos dados causará o bloqueio dos benefícios.

De acordo com levantamento realizado pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS) da Smac, em Volta Redonda quase 9 mil famílias estão com pendência nas informações fornecidas através do seu cadastro. As famílias com cadastros que apresentam alguma inconsistência, ou que estão em processo de revisão cadastral, serão convocadas a atualizarem seus dados por meio do extrato bancário do Auxílio Brasil, e por cartas emitidas pelo Governo Federal.

Elas podem ainda procurar uma unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou a sede administrativa do Cadastro Único, que funciona na Smac. Apesar do prazo ter sido prorrogado até julho pelo Governo Federal, a Smac faz um apelo para que o responsável familiar procure uma das 31 unidades dos Cras espalhados pela cidade, para evitar o bloqueio, cancelamento de seu benefício ou até mesmo a exclusão de seu Cadastro Único. Importante lembrar que, para o atendimento com o Cadastro Único, é necessário apresentar a documentação original de todos os componentes que moram no mesmo endereço.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Thaís Alexandre, alerta para que os beneficiários fiquem atentos às mensagens que o Governo Federal emite via Correios, extrato bancário e aplicativo Caixa Tem, alertando sobre a necessidade e prazos de atualização, averiguação e revisão cadastral.

“É de extrema importância atualizar o Cadastro Único para assegurar a qualidade das informações, para que estes dados estejam conforme a realidade social das famílias’’, ressalta a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca a importância de atualizar as informações dessas famílias, para que não haja o bloqueio dos benefícios.

“Pedimos que as pessoas que realizaram a inscrição no CadÚnico, declarando que moram sozinhas, atualizem seu cadastro o mais rápido possível, para evitar o bloqueio e até mesmo a exclusão do cadastro da família, acarretando na perda dos benefícios. Procure um Cras mais perto da sua casa, possuímos 31 unidades por toda a cidade”, destaca a secretária.

Averiguação e revisão cadastral

Anualmente, o Governo Federal utiliza-se de duas estratégias para qualificar as informações do Cadastro Único, estes processos chamam-se Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral. A Averiguação Cadastral consiste no cruzamento das informações registradas no Cadastro Único com dados de outras bases do governo, a fim de identificar possíveis diferenças entre elas.

Ou seja, se após o cruzamento for identificado registro de remuneração de trabalho, de benefícios previdenciários ou assistencial, no nome de algum membro da família, inferior ao declarado na última atualização cadastral, esta será inserida no processo de averiguação cadastral.

O processo de averiguação cadastral não atinge apenas as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, mas também as beneficiárias da Tarifa Social, do Benefício de Prestação Continuada, ou que possuam cadastro para acessar algum outro benefício.

Já a Revisão Cadastral é o processo realizado com famílias que se encontram com os dados desatualizados há mais de dois anos. Neste ano, o público convocado para a revisão cadastral é aquele cuja última atualização ocorreu nos anos de 2016 e 2017. Dentre as famílias estão às beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, do Benefício de Prestação Continuada, da Tarifa Social e aquelas que utilizam o registro do Cadastro Único para acessar outros benefícios.