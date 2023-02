Uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar na noite de sexta-feira, dia 3, por volta das 18 horas, levou a prisão de um homem, de 49 anos, com drogas dentro de seu carro, um Chevrolet Prisma, na RJ-145, no bairro Canteiro, estrada liga Valença a Barra do Piraí, em Piraí.

O condutor ainda estava na Rodovia Presidente Dutra, quando os agentes da PRF foram comunicados sobre o veículo que estaria praticando direção perigosa e que teria entrado no RJ-145. Os policiais militares foram avisados e passaram a dar apoio aos agentes da PRF.

Segundo os agentes, durante abordagem foram encontrados 202 pinos de cocaína, um tablete e sete pedaços pequenos de maconha debaixo da bateria de seu veículo.

O homem confessou, segundo os agentes, que tinha comprado as drogas por R$ 3,6 mil na comunidade de Acari, no Rio de Janeiro, e que levaria para Valença. Disse ainda que receberia R$ 600 pelo transporte.

O preso foi conduzido para a delegacia de Valença. O carro também foi apreendido. Foto: Polícia Militar/PRF