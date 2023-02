Formação continuada com servidores incluiu workshop pedagógico de três dias e faz parte da abertura do ano letivo da Rede Municipal de Ensino

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda concluiu nesta sexta-feira, dia 3, a formação continuada com mais de 3 mil profissionais da Rede Municipal de Ensino, incluindo servidores da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). A formação incluiu a realização de workshops pedagógicos com profissionais que atuam no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º). O evento, que durou três dias e foi realizado em unidades educacionais do município, faz parte da abertura oficial do ano letivo, que conta com eventos de acolhimento e formação para os profissionais.

“A troca de experiências entre os profissionais que já estão na rede e os que estão chegando é fundamental para essa integração. Ganham as equipes, que colocam em prática o melhor planejamento pedagógico, e ganham os alunos, que terão um ensino de melhor qualidade”, afirmou Julio Cyrne, que agora faz parte da equipe de Assessoria Técnica da SME.

O atual secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, destacou a importância da capacitação dos profissionais e espera dar continuidade no trabalho de valorização dos servidores.

“A Rede Municipal de Ensino tem reforçado o quadro de profissionais e a atualização e a integração são fundamentais para que o trabalho tenha bons resultados. Vamos continuar investindo em nossos profissionais e na melhoria das escolas, para que a educação continue sendo uma prioridade em nossa cidade”, afirmou Sodré.

Temas contemplaram várias disciplinas

A capacitação para os anos inicias do Fundamental (1º ao 5º ano) teve temas como: “Poesia na Sala de Aula – Um convite a experiências poéticas no 3º ano de escolaridade”, de Língua Portuguesa; “Jogos na Educação: Possibilidades para o processo ensino-aprendizagem”, Matemática do 5º ano; “Proposta curricular: a promoção de uma prática antirracista”, História – 4º Ano; “Metodologia para o ensino de geografia: linguagens e prática”, Geografia – 3º ano; “Leitura de mundo, letramento científico e protagonismo do estudante: reflexões sobre aprender e ensinar ciências”, Ciências – 5º Ano.

Também foram tratados outros assuntos para os anos iniciais, dentre eles: “Pedagogia de Projetos: Contribuições para ‘Uma Educação Transformadora’ na Sala de Leitura”; “Relação do número de aulas e o desenvolvimento de habilidades na Educação Física”; “Ser professore alfabetizador: percursos, experiências e aprendizados”, para profissionais do 1º e 2º anos; “Estratégias de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais”, para profissionais da Supervisão Educacional; além do tema “Princípios da comunicação não violenta”.

No segmento de anos finais (6° ao 9° ano), a formação contemplou palestra e workshop, tratando dos seguintes temas: Aplicação da BNCC; Ampliando os Olhares sobre o Ensino; e A Importância do Planejamento.

Outras capacitações

Educação Infantil – Em paralelo ao workshop pedagógico, a secretaria de Educação também realizou, nessa sexta-feira (3), o evento de formação “Primeiros socorros: imersão prática em primeiros socorros”, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado. Participaram docentes e auxiliares da Educação Infantil.

“Com grande relevância, tivemos ainda formação para cuidadores e para intérpretes de Libras, através da Seção de Educação Especial da SME. Os cuidadores com orientações específicas, e oficinas para estruturação de materiais necessários às práticas do processo ensino-aprendizagem aos nossos alunos atendidos”, explicou Julio Cyrne. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.