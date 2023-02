Um homem, que não teve o nome divulgado, foi flagrado com uma arma modelo Glock, com 13 munições calibre 38, dentro de um bar na Avenida Retiro, no bairro Retiro, em Volta redonda.

Policiais militares foram acionados e depararam com o homem com a arma. Ele foi conduzido para a delegacia. Não há informações sobre como ficou a situação dele na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)