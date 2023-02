Carreta tomba na Curva do Aterrado em Barra do Piraí

Uma carreta carregada com placas solares tombou na manhã desta segunda-feira, por volta das 7 horas, no km 284, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na Curva do Aterrado, em Barra do Piraí.

A carreta era conduzida por um homem, de 44 anos e vinha do Espírito Santo. O condutor perdeu o controle de direção saiu da pista, destruiu a defensa metálica e parou fora da rodovia.

O motorista foi socorrido e levado pela concessionária K-Infra para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e a pista está sinalizada e o trânsito flui normalmente. A remoção da carga deve ser feita ainda na manhã desta segunda-feira.