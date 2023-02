Joalheria é invadida no bairro Vila Mury

A joalheria Barra Jóias, sofreu um prejuízo de quase R$ 1 milhão ao ser furtada na madrugada de domingo, dia 5, por ladrões que entraram através de uma clínica odontológica que está em obras na Avenida Pastor César Dacorso Filho no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

Segundo a proprietária, o prejuízo pode chegar a R$ 900 mil. De acordo com as primeiras informações, os ladrões arrombaram a porta da clínica e fizeram três buracos: um no segundo andar da clínica, outro nos fundos e mais outro que dá acesso à joalheira.

Dentro da joalheria, uma bagunça total: vários itens que estavam nas prateleiras desapareceram. Vídeos de câmaras da joalheria mostram que o crime foi praticado ao menos por dois ladrões, um deles encapuzados. Enquanto um pega os itens das prateleiras, outro recebe os objetos por um dos buracos.

O caso foi registrado na delegacia e até o momento desta publicação nenhum suspeito havia sido preso.