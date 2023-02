Jovem é assassinado a tiros em Resende

O jovem, Rafael Augusto Batista Alves, de 23 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo no Beco da Ilha, no bairro Novo Surubi e, Resende.

Segundo apurou a Polícia Militar no local, a vítima tentou fugir do assassino pelo beco, mas caiu mortalmente ferida. Rafael chegou a ser socorrido no Hospital de Emergência, mas não resistiu. O autor do crime não foi identificado.

O jovem que completaria 24 anos no próximo dia 22. No lugar onde ele foi baleado, a perícia recolheu seis estojos calibre 9mm. Foto: Redes sociais