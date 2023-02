Mãe e filha são agredidas dentro de loja de calçados em Valença

Uma mulher, de 29 anos e sua mãe de 53, foram agredidas pela atual mulher de seu ex-marido e duas acompanhantes na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h30min, dentro de uma loja de calçados localizada na Avenida Nilo Peçanha, número 350, no Centro de Valença.

Policiais militares foram acionados e depararam com as duas com ferimentos. Elas foram conduzidas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Após o atendimento, as duas foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro. Policiais militares fizeram patrulhamento, mas não encontraram as agressoras.