Vigas estão sendo soldadas e devem ser erguidas neste mês. Pista passará sobre clube que, em contrapartida, terá a fachada revitalizada

A construção da ponte que vai passar sobre o Rio Paraíba do Sul e ligar os bairros Aero Clube e Aterrado, e que faz parte do Plano de Mobilidade de Volta Redonda, avançou mais uma etapa neste mês. As equipes estão soldando vigas, erguendo pilares e adequando áreas por onde a ponte passará, incluindo o Aero Clube, que terá a fachada revitalizada, por conta da passagem da pista sobre o clube.

De acordo com a empreiteira Santa Luzia, que está executando a obra da ponte, atualmente os trabalhos no bairro Aero Clube envolvem a soldagem das vigas para deixar no ponto de elevação com guindaste, para, em seguida, serem erguidas sobre os pilares já construídos – o que deve acontecer ainda neste mês de fevereiro. Enquanto isso, no bairro Aterrado, ao lado do Fórum, as equipes seguem executando as bases em concreto de parte da ponte e passarela.

Em toda a extensão da ponte serão erguidos 18 pilares de sustentação. Ela vai ligar o Aterrado (Fórum) até o bairro Aero Clube (Kartódromo), dando novo acesso a quem vai pegar a Radial Leste ou quem pretende ir no sentido Retiro e outros bairros adjacentes. O objetivo principal é desafogar o trânsito na parte central e comercial do bairro Aterrado, ponto de passagem de grande volume para quem cruza a cidade.

Aero Clube terá fachada revitalizada, por conta da passagem da ponte

Parte da ponte passará sobre um trecho do Aero Clube, e para que isso aconteça, estão sendo feitas adequações em parte da sede do clube. Em acordo entre o Aero Clube, o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda, a administração municipal vai revitalizar a fachada do espaço de lazer.

De acordo o presidente do Aero Clube, Juliano de Sá, a diretoria do clube realizou assembleia para tratar sobre o acordo para realização da obra, e todo o processo foi passado ao Tribunal de Contas do Estado e à Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Além da fachada, parte do telhado da sede administrativa será rebaixada para a passagem da ponte, inclusive o clube terá passagem livre sob o viaduto na área que ficará sobre o clube. O mais importante: o clube segue funcionando mesmo com a obra acontecendo. E, em breve, teremos uma fachada revitalizada e mais bonita para nossos associados”, explicou Juliano.

O projeto de revitalização da fachada foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), e inclui melhorias na questão de acessibilidade.

Projeto contempla outras obras de engenharia

A construção da ponte faz parte das obras que estão sendo executadas dentro do Plano de Mobilidade Urbana, que conta com investimento de aproximadamente R$ 140 milhões em recursos do Governo do Estado. Está inclusa ainda a construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco, que vai permitir que os carros desçam pela Rua do Canal, no Aterrado, em um trecho perto da Capela Mortuária. Desta forma, vai ser possível atravessar para a outra margem do rio sem passar pelo centro do Aterrado.

Também já foi iniciada a construção de um novo viaduto, que vai ligar o Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado (Fórum). E outro viaduto terá sua obra iniciada em breve na Avenida Nossa Senhora do Amparo, com o objetivo de ligar o bairro Niterói à entrada do Retiro.

O Plano de Mobilidade Urbana conta ainda com outras intervenções em andamento, como as obras para adequação de calçadas – muitas delas já concluídas –, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED, que já avançou com mais de 6 mil lâmpadas trocadas na cidade. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.