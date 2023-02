Uma mulher de 41 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na manhã desta segunda-feira, na entrada da escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro. O autor dos disparos tentou se matar em seguida com um tiro no pescoço.

Segundo as primeiras informações, a mulher foi atingida por um tiro no tórax e em um dos braços. Segundo apurou a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) junto à Polícia Militar, a mulher é merendeira na escola e foi atingida pelos disparos assim que chegou para trabalhar.

Ambos foram levados para o Hospital São João Batista. A mulher chegou lúcida e orientada. Já o estado do homem é grave. No hospital, ela disse que conhece o agressor, mas não tem nenhuma relação com ele, pois é casada. A arma usada no crime foi apreendida.

As aulas na escola foram mantidas, conforme informou a Prefeitura de Volta Redonda.