Porta da CEF é encontrada estilhaçada em Volta Redonda

A porta de vidro da agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, em Volta Redonda, foi quebrada no final de semana. Segundo contou uma moradora vizinha da agência, o fato ocorreu na tarde do domingo (5). “Saí de manhã e estava normal. Quando voltei, à tarde, já estava assim”, disse ela.

Aparentemente, foi um ato de vandalismo, pois nada foi mexido no ambiente onde ficam os caixas eletrônicos, que, por sinal, estavam funcionando normalmente na manhã desta segunda-feira (6), com as pessoas utilizando os terminais. Não havia nenhuma pessoa da Caixa no local, por volta das 6h30min. (Foto e matéria: FOCO REGIONAL)