A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo, dia 5, uma motocicleta com registro de roubo que era conduzida por um homem, no km 488 da BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis.

O suspeito que estava conduzindo o veículo sem capacete foi parado pelos policiais rodoviários federais. Durante abordagem foi constatado de que o homem, de 53 anos, era condenado pela Justiça por homicídio.

Na verificação dos sinais identificadores do veículo, foi percebido que a numeração do motor estava raspada e, a do chassi, adulterada, prática comum entre os criminosos para não identificar a verdadeira moto roubada.

Segundo o homem, ele pagou pela moto R$ 3 mil a um mecânico do bairro Belém, próximo à Japuíba, mas não apresentou nenhum documento do veículo. O caso foi levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde foi verificado que o condutor da moto ficou preso por três anos no complexo penitenciário de Bangu, no Rio, pelo crime de homicídio. Foto: PRF