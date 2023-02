Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h20min, um veículo com registro de apropriação indébita durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) no km 327 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O veículo Ford Fiesta (prata) com placa de Resende era conduzido por um homem, de 42 anos. Durante consulta nos sistemas foi verificado que havia um registro de ocorrência por estelionato em 15 de outubro de 2022. O condutor alegou que comprou o carro através da OLX.

Disse que teria efetuado um pagamento de R$ 11mil a um homem que seria primo do proprietário do veículo e que também teria sido vítima do golpe. O verdadeiro dono do veículo, que é vendedor, registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia, vítima de estelionato.

O condutor do veículo foi detido por apropriação indébita e a ocorrência apresentada na 89ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis e registro a recuperação do veículo.