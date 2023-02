Aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas começam no próximo dia 13 de fevereiro, em 17 polos espalhados pela cidade

A Fundação Beatriz Gama (FBG) está com inscrições abertas para as atividades do projeto “FBG nas Comunidades”. As aulas de tênis, dança, futebol, ginástica, jiu-jítsu e hipismo começam no próximo dia 13 de fevereiro, em 17 polos espalhados pela cidade. Os interessados em participar devem se inscrever no local onde acontecem as atividades, diretamente com o professor responsável. Os pais ou responsáveis devem fazer a inscrição dos menores de idade, levando certidão de nascimento e comprovante de residência.

O “FBG nas Comunidades” ainda oferece atividades socioeducativas e atendimento psicológico em alguns polos. O projeto é voltado para crianças e adolescentes dos cinco aos 17 anos, com opções para adultos no projeto “Tênis nas Comunidades”, na quadra da Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, e no Morada do Campo.

Para as crianças e adolescentes, o “Tenis nas Comunidades” acontece nas quadras poliesportivas dos bairros Morada do Campo, Vila Brasília, Nova Primavera, São Luiz, Candelária e Sessenta, na Praça dos Ex-Combatentes. As inscrições podem ser feitas nos polos dos bairros, diretamente com o professor responsável. São eles: Edison Nascimento Lima, Érico dos Santos Nascimento, José Alexandre (Xandão), Samuel Sitta Suhett, Marcelo Barroso e Maria Nery.

Para quem quiser praticar futebol, a atividade é ofertada nos bairros Vila Rica/Três Poços, Colorado/Três Poços, Vila Mury, Ponte Alta, Fazendinha, Volta Grande e Roma II; no polo do Volta Grande ainda tem futsal e Ginástica Rítmica Desportiva (GRD), com as professoras Andréa Rampini e Patricia Salles de Paula; no Santa Cruz, a opção é o jiu-jítsu; no Roma I, as aulas de dança acontecem na quadra da Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros, com a professora Thalia Gonçalves Nascimento. E a Escola de Hipismo funciona na Ilha São João.

“O ‘FBG nas Comunidades’ foi pensado para levar, até os bairros mais afastados, atividades diversificadas para a população. Centenas de pessoas são beneficiadas com atividades esportivas, de cultura e lazer, socioeducativas e ocupacionais, perto de suas casas. Além disso, disponibiliza atendimento psicológico em alguns polos”, explicou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3341-4920 ou (24) 3341-4940, ramal do Setor Educacional da FBG – 219. Fotos de Divulgação – Secom/PMVR.