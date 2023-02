Sandbox Volta Redonda abre 2º ciclo de seleção de startups

Empresas que tiverem interesse em oferecer e testar novos produtos e serviços na cidade podem se credenciar pela internet

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) abriu um novo chamamento público para empresas participarem do programa “Sandbox Volta Redonda”. Esta é a segunda etapa do projeto que oferece a startups a possibilidade de oferecerem e testar novos produtos e serviços na cidade. Quem tiver interesse pode se credenciar através do link: https://bityli.com/KZ7FW.

Os interessados serão avaliados pelo comitê gestor do programa, para receberem ou não autorização para desenvolver testes. O ciclo de experimentação é de até 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. O termo em inglês “Sandbox” é utilizado para classificar um ambiente de testes livre para startups e empresas de inovação.

“Com as instalações das tecnologias propostas pelas empresas, damos mais um passo no sentido de tornar a nossa cidade uma referência nacional ao se falar sobre Cidades Inteligentes”, afirmou a diretora de inovação da SMDET, Letícia Oliveira”.

Do primeiro chamamento público aberto, realizado em julho do ano passado, dois projetos foram aprovados e já estão em execução, são eles: um pré-vestibular para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para deficientes auditivos; e outro que busca a otimização de processos do serviço público por meio de aplicativos, usando smartphones ou tablets. Este último está sendo aplicado no Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

“Volta Redonda é uma das primeiras cidades do país e a segunda no estado a adotar o modelo ‘sandbox regulatório”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Como funciona o ‘Sandbox’

O Sandbox é um ambiente de experimentação, sem qualquer custo para o município. O programa cria condições para que empresas de inovação e tecnologia recebam autorização para desenvolver seus modelos de negócios e testar técnicas e tecnologias experimentais em um ambiente real.

“Volta Redonda está dando um importante passo para se tornar uma cidade inovadora. Isso credencia nosso município a receber novos investimentos e empresas que utilizam a tecnologia, gerando empregos e oportunidades para quem mora em Volta Redonda”, finalizou o prefeito Antonio Francisco Neto.