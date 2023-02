Voltaço perde para a Portuguesa fora de casa

Fora de casa, o Volta Redonda perdeu para a Portuguesa por 3 a 1, nesta segunda-feira (06), pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no estádio Luso Brasileiro. O gol do Voltaço foi marcado pelo atacante Berguinho, enquanto Emerson Carioca (2) e Lucas Silva marcaram para a Portuguesa.

No primeiro tempo, o Volta Redonda começou melhor em campo. Logo aos 13 minutos, o atacante Lelê fez boa jogada pela esquerda, deu o passe de calcanhar para Luizinho, que cruzou na medida para Berguinho completar de cabeça, 1 a 0.

Dois minutos depois, a Portuguesa chegou ao empate. O atacante Emerson Carioca finalizou de fora da área e a bola passou pelo goleiro, 1 a 1. Nos minutos finais da etapa inicial, o atacante Emerson Carioca marcou o segundo gol dele na partida, após receber um passe de Lucas Silva, ele completou para o gol, virada da Lusa: 2 a 1. No segundo tempo, o Voltaço tentou furar o bloqueio defensivo do adversário, mas pecava no último passe. Aos 26 minutos, a Portuguesa fez o terceiro com o atacante Lucas Silva, que roubou a bola do goleiro Jefferson e fechou o marcador, 3 a 1.

Com o resultado, o Volta Redonda permanece com 13 pontos e ocupa a quarta colocação no Campeonato Carioca. O próximo compromisso será diante do Flamengo, no dia 15, no estádio Raulino de Oliveira.

Volta Redonda: Jefferson, Wellington Silva (Iury), Alix Vinicius, Daniel Felipe (Marco Gabriel) e Ricardo Sena; Bruno Barra (Henrique Silva), Dudu e Luciano Naninho; Luizinho (Cachoeira), Berguinho (Macário) e Lelê.