A Defesa Civil de Barra Mansa atendeu moradores de seis imóveis na Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança, no final da tarde desta terça-feira, dia 7. Devido às chuvas que atingiram a cidade e uma manilha obstruída, as casas foram invadidas pela água. O órgão ressalta que os imóveis não precisaram ser interditados.

Além disso, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) já foram ao local para fazer a análise da manilha. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também esteve presente para prestar apoio às famílias afetadas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 40 mm na cidade nesta terça-feira – precipitação considerada de moderada a forte. Por segurança, as sirenes dos bairros Nova Esperança e Boa Sorte foram acionadas.

A Defesa Civil de Barra Mansa segue em plantão mobilizado. Em caso de emergência, basta entrar em contato através dos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.