Construção da laje foi realizada no último sábado e quinto andar já deve ser iniciado na próxima semana

A construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, no bairro Retiro, está em ritmo acelerado. No último sábado (4), a equipe responsável pela obra concretou a quarta laje e já se prepara para construir o pavimento do quinto andar, na próxima semana. Simultaneamente, a instalação das redes elétricas e hidráulicas também acontece, assim como a construção de rampa metálica e da área onde ficará um elevador.

Os trabalhos de alvenaria, emboço, chapisco e requadro de janela foram concluídos no segundo andar, onde a estrutura metálica já está construída. Segundo a responsável pela obra, Luzia Conceição de Oliveira, é possível dizer que metade da obra está pronta em quase todos os andares.

“Estamos com a obra pronta de alvenaria, chapisco e acabamento. Os revestimentos cerâmicos no segundo pavimento vão iniciar nesta semana, onde estão localizadas a parte operacional e cozinha. Do eixo estrutural 14 ao 15 é a rampa, a qual estamos iniciando a obra nesta semana. E avançando com a estrutura do eixo 6 ao 1”, explicou Luzia.

Obra terá mais de R$ 15 milhões em investimentos

O Hospital da Criança funcionará ao lado do Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro). Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão municipal. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A prefeitura realiza a fiscalização da obra, além de entrar com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Depois de pronta, a unidade de saúde funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação. Fotos: Divulgação/PMVR