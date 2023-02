Morre o médico Geraldo di Biase

O médico urologista Geraldo di Biase Filho, de 73 anos, reitor do UGB (Centro Universitário Geraldo di Biase), morreu na noite de segunda-feira, dia 6, em seu apartamento na cidade do Rio de Janeiro.

Ele sofreu um infarto. A informação foi confirmada pelo pró-reitor Administrativo da instituição, Osvaldir Denadai. Geraldo será sepultado em Barra do Piraí na quarta-feira, dia 8, no campus da instituição na cidade, onde estão os restos mortais de outros membros da família.

As aulas na instituição, incluindo o Colégio de Aplicação, foram suspensas nesta terça e na quarta-feira. O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Guimarães Prado, lamentou o falecimento de Di Biase e destacou a amizade entre os dois. “A educação do Sul Fluminense amanhece triste com a notícia não esperada do falecimento do Dr. Geraldo Di Biasi, Reitor do UGB .Grande amigo e um empreendedor de destaque para o ensino superior. Meus sinceros sentimentos à família, amigos e funcionários”, disse.