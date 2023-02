Operação Santa Rosa apreende um e prende sete suspeitos em Valença

Policiais civis e militares prenderam na manhã desta terça-feira (cinco mulheres e três homens) e apreenderam um adolescente na Operação Santa Rosa, com o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença.

O delegado de Valença, Ronaldo Aparecido coordenou a operação que contou com a participação de policiais de outras delegacias e de policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar (Barra do Piraí). O foco maior da operação foi no bairro Santa Rosa II.

Segundo o delegado, o grupo criminoso desenvolve o tráfico de drogas com método de intimidação coletivo, uso de armas de fogo e conta coma participação de adolescentes.

Segundo apurou os agentes da delegacia de Valença, o chefe do grupo está preso no Complexo do Bangu, de onde emite ordens para o desenvolvimento do tráfico na região.

Uma grande quantidade de drogas e material para embalar drogas foi localizado em poder dos integrantes do bando, cuja quantidade exata está sendo contabilizada.

Número de Policiais e viaturas policiais

28 Policiais Civis – 10 viaturas

8 Policiais Militares – 2 viaturas

7 – Oficiais de Justiça