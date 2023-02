Polícia Militar prende suspeitos e apreende drogas em Mendes

Policiais militares do 10º BPM do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) prenderam no final da noite de domingo, dia 5, dois suspeitos de 24 e 20 anos, suspeitos de tráfico de drogas na Travessa Tibúrcio Pegado, no Centro em Mendes (RJ).

Os agentes também apreenderam na mochila de um dos suspeitos 148 tiras de erva seca prensada (maconha), dinheiro e dois telefones celulares.

Os suspeitos disseram que as drogas foram adquiridas no bairro Guarajuba, em Paracambi. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos pra a Delegacia de Polícia, de Mendes.