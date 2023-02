A Câmara Municipal de Volta Redonda (CMVR) aprovou, em sessão extraordinária na masnhã desta quarta-feira, dia 8, a Mensagem 04/23, do prefeito Antônio Francisco Neto que concede um reajuste salarial aos servidores públicos, incluindo inativos e pensionistas de 7,42%.

Segundo o que foi aprovado, o reajuste passa a contar a partir deste mês (fevereiro) e foi aprovado por unanimidade. O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou que o percentual definido “ainda não é o ideal para repor todas as perdas do funcionalismo”, mas que, “dentro da atual realidade financeira do município, foi o valor máximo possível”.