Funcionando 24h/dia, a CAU é fundamental para a manutenção do município, agilizando a solução dos problemas

No primeiro mês do ano, a Central de Atendimento Único (CAU) de Volta Redonda, que funciona na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, registrou 5.300 atendimentos telefônicos, tendo como destaques o Canal Cidadania, com 1.891 pedidos, seguido do prefixo 156, que trata da manutenção da cidade, com 1.119 requisições.

Os destaques do atendimento em janeiro foram: Canal Cidadania (1.891); prefixo 156 (1.119); Polícia Militar (810); Guarda Municipal (703); WhatsApp do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública–Ciosp (164); Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (138); agendamento em relação à Dívida Ativa (87); e Polícia Civil (14).

“A missão da CAU é proporcionar ampla transparência, contribuir para a melhoria da gestão, ecoar a voz do cidadão e garantir o livre acesso à informação”, afirmou a coordenadora do órgão, Sâmea Borges.

As solicitações são diversas e abrangentes como: estacionamento irregular (255); disparo de alarme (260); elementos suspeitos (208); capina/roçada (92); perturbação do trabalho e sossego (87); ameaça (71); deslizamento (67); fiscalização ambiental (66); maus tratos a animais (47); manutenção de bueiros (45); poda de árvore (41); veículo abandonado (41); veículo com som alto (39); retirada de entulho em calçada (36); imóvel em risco (33); queda de árvore (20); entre outras.

“A CAU tem papel fundamental para a cidade, com funcionários capacitados para orientar a população que precisa de ajuda, contribuindo para agilizar as soluções dos problemas”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil). Foto cedida pela Semop/Secom/PMVR.