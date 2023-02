Chuvas provocam deslizamento de terra e alagamentos em Valença (RJ)

As fortes chuvas ocorridas no início da noite de terça-feira, dia 7, provocaram deslizamento de terra e alagamentos em vários bairros de Valença. Motoristas que trafegavam na RJ-145, sentido Barra do Piraí tiveram dificuldades devido a deslizamento de terra e bolsões ao longo da rodovia.

Segundo a Defesa Civil, um dos bairros mais atingidos foi São Francisco. Na altura da Serra de Santa Catarina, sentido Barra do Piraí, ocorreu deslizamentos de barreiras com muitas pedras prejudicando o trânsito de veículos nas duas pistas.

Moradores do bairro acionaram o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social que estiveram no local para atender as primeiras ocorrências. As informações são de que a chuva provocou alagamento em várias casas, mas sem vítimas.

O DER (Departamento de Estrada de Rodagem) foi comunicado e já está no local retirando as barreiras. O alerta é para que os condutores de veículos tenham cuidado e dirijam com atenção.