O corpo de uma mulher com marcas de facadas no pescoço foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 8 no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. Ela foi identificada como Valéria Maria dos Reis, de 53 anos.

O cadáver estava em uma residência na Rua Lino Moreira e o óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo as primeiras informações, o corpo de Valéria foi encontrado pela mãe, uma idosa de 75 anos, ensanguentado, em cima de uma cama.

Aos policiais militares que foram ao local, a idosa, disse que foi até a residência entregar remédios para a filha. No momento desta publicação, a perícia era aguardada para apurar mais detalhes. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.