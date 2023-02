Dois homens foram assassinados a tiros no início da tarde desta quarta-feira, dia 8, na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

O Informa Cidade recebeu fotos de populares sobre o local do crime. A Polícia Militar está no local e aguardava a chegada da perícia no momento desta publicação. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.