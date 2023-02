Inicia nessa quinta-feira, dia 9, e segue até domingo, dia 12, a tradicional e tão esperada “Liquidação Etiqueta Amarela” nas lojas do Sider Shopping, em Volta Redonda. Descontos de até 70% nas compras de roupas, calçados, acessórios, perfumaria, entre outros segmentos. Durante esses quatro dias de liquidação é possível adquirir peças para usar ainda nessa estação e aproveitar bons descontos. A expectativa é de que a promoção eleve 20% as vendas no período em relação ao mês de fevereiro do ano passado.

Segundo explicou Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider, a promoção visa promover uma renovação do estoque das lojas, assim como oferecer aos clientes produtos de qualidade com descontos especiais. Disse ainda que, com a liquidação Etiqueta Amarela, clientes e lojistas são beneficiados.

“É uma ótima oportunidade para o consumidor adquirir aquele produto tão esperado com ótimo desconto. Essa é uma época muito aguardada pelos clientes e pelos lojistas, que têm a chance de conquistar novos clientes e apresentar a nova coleção”, destacou ela que garantiu ainda que, “o mês de janeiro desse ano foi um mês muito bom de movimento e de vendas. Esperamos que fevereiro seja ainda melhor por conta da liquidação”.

Para chamar a atenção dos consumidores o Sider Shopping vai ter uma live com stylist e influenciadora Paulla Duarte na quinta, às 18h30, no Instagram @sidershopping. A especialista em moda vai montar looks femininos e masculinos com peças que estarão com desconto de até 70% somente no período da liquidação.

Serviço:

Liquidação da Etiqueta Amarela no Sider Shopping

Descontos de até 70%

Data: 9 a 12 fevereiro (quinta-feira a domingo)