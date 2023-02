Operação Foco apreende webcams sem nota fiscal em Itatiaia

Agentes da Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco), do posto fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, apreenderam na noite desta segunda-feira, dia , 115 webcams que eram transportadas sem nota fiscal. O material tem valor estimado em quase R$ 30 mil.

As câmeras estavam em um caminhão furgão que foi interceptado após evadir do posto fiscal na Rodovia Presidente Dutra, na via sentido Rio de Janeiro. O motorista tentou enganar os agentes alegando que transportava material hospitalar e não sabia da parada obrigatória.

O Programa Operação Foco é subordinado à Secretaria Estadual da Casa Civil e atua nas divisas do Estado do Rio integrado à Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz). Além disso a Coordenação de Inteligência realiza ações volantes na capital e em outras cidades.