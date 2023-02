Projeto da prefeitura que acontece no Zoo-VR completou um ano desde que foi retomado pelo prefeito Neto e recebeu melhorias ao longo desse período

O projeto Pesque e Não Pague, que beneficia mais de 350 pescadores cadastrados no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), completou, nesta semana, um ano de retomada desde que o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a administração municipal. Durante esse período, a prefeitura investiu em melhorias para a realização do projeto, que foi criado durante o segundo mandato do Governo Neto para oferecer opção gratuita de lazer para a Melhor Idade e aposentados.

O coordenador do zoológico, o biólogo Jadiel Teixeira, lembra que o Pesque e Não Pague foi retomado no dia 7 de fevereiro do ano passado e, desde essa data, o lago onde o projeto acontece já recebeu mais de uma tonelada de peixes, sendo 900 kg de tilápia e 200 kg de tambaqui, e os pescadores ganharam outras melhorias.

“Instalamos bancos apropriados para pescaria ao redor do lago, oferecendo um local mais adequado para os idosos, para que eles tenham uma postura melhor durante a prática da pesca. Também confeccionamos camisas e bonés do projeto para eles”, contou Jadiel, lembrando que o projeto acontece às segundas-feiras, dia em que o local fica fechado ao público para manutenção e abre somente para a Melhor Idade praticar gratuitamente a pescaria.

Outra novidade implantada para os idosos durante essa retomada foi a realização do primeiro torneio de pesca, em maio do ano passado, quando cerca de 70 pescadores se reuniram para a competição, e os três primeiros foram premiados. O torneio contou com algumas regras, como não ser permitida a utilização de ceva (ato do pescador, antes de sair para pescar, de jogar no local um pouco da isca, atraindo mais peixes); acompanhante, exceto em casos de necessidades especiais. Cada pescador estava autorizado a utilizar uma vara com molinete e uma vara de mão; foi permitido o uso de até dois anzóis por vara; e cada pescador estava autorizado a levar até cinco peixes.

Espaço funciona das 7h às 17h

O Pesque e Não Pague é realizado às segundas-feiras, das 7h às 17h, e o dia da semana foi escolhido pela tranquilidade do espaço que fica fechado para visitação. Cada um pode levar para casa até cinco peixes.

“O projeto tem ajudado como uma possibilidade de atividade segura para idosos, foi fundamental durante esse período de pandemia, e ainda na complementação da alimentação familiar, além de a prática contribuir para a qualidade de vida desse público”, destacou o coordenador do Zoo-VR.

Interessados em participar do projeto devem ter mais de 60 anos ou ser aposentado. O cadastro é realizado na sede administrativa no Zoológico, de segunda a sexta-feira. É preciso levar documento de identidade e comprovante de residência.

Serviço:

Projeto: Pesque e Não Pague.

Dia de funcionamento: segundas-feiras.

Horário de funcionamento: das 7h às 17h.

Local: Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR).

Endereço: R. 93-C, nº 1.171, Vila Santa Cecília. Telefone: (24) 3350-7061. Fotos de arquivo – Geraldo Gonçalves.

Secom/PMVR.