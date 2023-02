Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com um Honda Civic (prata) com quatro suspeitos na Avenida Beira-Rio, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os agentes voltavam de Três Poços e decidiram fazer a abordagem. No veículo havia dois homens, de 31 e 30 anos e dois adolescentes. Um revólver calibre 32 com três balas no tambor estava sob o banco do carona.

Os quatro foram conduzidos à delegacia de polícia, onde os dois homens tiveram a prisão em flagrante determinada pelo delegado Luiz Jorge Rodriguez por porte ilegal de arma.

Os menores – de 16 e 15 anos – também ficaram apreendidos. Foi fixada uma fiança de R$ 1 mil aos envolvidos. O carro e os celulares foram devolvidos aos parentes deles que estiveram na delegacia. Foto: Polícia Militar