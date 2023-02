Polícia Militar flagra suspeitos com drogas na Vila Brasília

Policiais militares detiveram na tarde desta quarta-feira, dois suspeitos com drogas na Rua G, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos onde foram apreendidos 155 pinos de cocaína, 110 pedras de crack, seis pedaços de maconha, oito tiras da mesma droga, sete trouxinhas do entorpecente, um rádio transmissor, um celular e R$ 55.

Os dois foram levados junto com o material apreendido para a delegacia, onde a ocorrência está sendo registrada. Foto: PM/Divulgação