A região do Volta Grande, em Volta Redonda, que abrange os bairros Volta Grande I, II, III e IV, está recebendo obras de melhorias realizadas pela prefeitura, por meio das secretarias de Educação (SME), Saúde (SMS), Infraestrutura (SMI) e do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda). Com mais de R$ 900 mil em investimentos, as intervenções acontecem em escola, unidade de saúde, área de lazer e esporte, além de ação preventiva para evitar alagamentos em dias de fortes chuvas.

“A região do Volta Grande é populosa e, assim como em outras áreas da cidade, o Poder Público está investindo em obras para melhorar o dia a dia dos moradores. A reconstrução da nossa cidade segue sendo nossa prioridade e vamos continuar trabalhando para que Volta Redonda volte a ser referência”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Educação

Uma das melhorias é a reforma da Creche Municipal Nosso Espaço, localizada na Rua Sargento Paulo Moreira, nº 25, Volta Grande III. Com um investimento de R$ 477.802,43, o espaço está na reta final da obra.

As equipes estão finalizando parte do telhado e a readequação de calhas, concluindo serviços de pintura, e serão colocados pisos novos no pátio da unidade escolar.

Saúde

Outra obra importante para os moradores é a reforma da Academia da Saúde, que fica na Rua 1.025, nº 176, bairro Volta Grande. Os trabalhos se encontram em fase final e a unidade deve ser entregue à população em fevereiro. Fechada desde 2020, a academia passou por melhorias em todas as áreas, iniciadas em agosto de 2022 pela atual administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com investimento de R$ 223 mil.

O Programa Academia da Saúde é um espaço mobilizador de promoção da saúde, por meio de ação comunitária e multissetorial, desenvolvendo várias práticas de atenção primária à saúde. Além da atividade física regular, no local serão desenvolvidas práticas integrativas complementares, como ioga, dança circular e roda de terapia comunitária na Academia da Saúde.

Esporte e lazer

Outro espaço que está recebendo melhorias é a pista de skate do Volta Grande, localizada na Rua 1.035, próximo ao número 160. O local está sendo totalmente reformado, com modernização dos obstáculos e troca de todo o piso de cimento para que a pista fique adequada para a prática do esporte. O investimento é de R$ 161.241,96.

Infraestrutura

Além dos espaços públicos anteriores, a prefeitura também investe em prevenção contra alagamentos em dias de fortes temporais. Equipes da secretaria de Infraestrutura estão finalizando a construção de uma rede pluvial na Rua 1.021, no Volta Grande II, com cerca de R$ 100 mil em investimentos.

As equipes já assentaram 95 metros de um total de 100 metros de manilhas. Estão sendo feitas três caixas de poços de visita e o trabalho vai continuar com a colocação do restante das manilhas. A previsão é que a obra seja concluída ainda neste mês.