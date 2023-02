PRF apreende anabolizantes dentro de uma caixa de som em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde de terça-feira, dia 7, 80 frascos de anabolizantes dentro de uma caixa de som despachada em um coletivo da linha Foz do Iguaçu (PR) x Rio de Janeiro (RJ), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

A equipe PRF fiscalizou o coletivo e indagou o motorista sobre uma caixa de som acomodada no bagageiro. Ele disse que estava com destino para a empresa de ônibus, mas não soube dizer qual o receptor da encomenda. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 10 mil.

Ocorrência apresentada na Polícia Federal (PF) em Volta Redonda para a identificação do destinatário.