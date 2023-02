Rogério Corrêa analisa adversário do Voltaço na Copa do Brasil

Pelo quarto ano consecutivo participando da Copa do Brasil, o Volta Redonda conheceu, nesta quarta-feira (08), o seu adversário da primeira fase. O Esquadrão de Aço vai enfrentar o Falcon-SE, fora de casa, com a vantagem do empate por ser o melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes.

Em disputa na Série A do Campeonato Carioca, o Voltaço conquistou a vaga com o título da Copa Rio 2022. Com uma boa campanha no estadual, o Volta Redonda ocupa a quarta colocação com quatro vitórias em sete rodadas – vencendo Vasco e Fluminense. O adversário do Esquadrão de Aço é o quinto colocado no Campeonato Sergipano.

O técnico Rogério Corrêa, que disputará a Copa do Brasil no comando do Volta Redonda pela primeira vez, falou sobre o desafio que será a primeira fase da competição.

“O sorteio não foi muito bom pra gente. O Falcon é uma belíssima equipe, um clube bem estruturado, que vem crescendo ano após ano, então vai ser uma dificuldade”.

Com relação ao adversário, o Rogério Corrêa revelou que já enfrentou o treinador do Falcon em algumas oportunidades e destacou que a equipe precisa estar bem preparada para avançar de fase.

”O conhecimento que nós temos da equipe é o treinador que é do Rio de Janeiro, o Luciano Quadros, já tivemos alguns duelos aqui, é um baita treinador. E tem alguns jogadores que estavam aqui, como o Marcinho e o Júlio. Com certeza vai ser um jogo difícil, mas temos que estar preparados, estar focado pra fazer um grande jogo e conseguir o objetivo do clube que é passar de fase. O Volta Redonda está preparado pra esse desafio”.

A partida ainda não teve a data definida. A CBF deve revelar no decorrer da semana. Caso avance na competição, o Volta Redonda encara, como visitante, o vencedor de Atlético-BA x Atlético-GO.