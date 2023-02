Volta Redonda: Memorial dos Ex-Combatentes ganha reforma geral

Tombado como patrimônio material do município, espaço está recebendo melhorias que vão manter a originalidade

A Prefeitura de Volta Redonda está realizando a reforma do Memorial dos Ex-Combatentes, localizado na Praça Monte Castelo, no bairro Sessenta. De acordo com o Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), que fiscaliza a obra, o espaço está passando por reforma geral e as características originais serão mantidas, já que o local é tombado como patrimônio material do município.

“Foi uma reforma solicitada pela secretaria de Cultura e pelos voluntários que atuam no local. O espaço nunca havia recebido uma reforma, só pintura. E como o espaço é tombado, toda a originalidade será mantida”, explicou a arquiteta do Furban-VR, Roberta Diniz, que fiscaliza a obra.

Com investimento de aproximadamente R$ 190 mil, a reforma vai envolver a substituição do forro, revisão do telhado, pintura geral, troca de vidros danificados, além de pequenos reparos necessários, como troca de algumas portas.

“Uma grande reclamação era que as janelas do museu não poderiam ser abertas, porque o acervo não poderia ter contato com o sol e a umidade por muito tempo. Então vamos fechar a parede, para evitar danos aos materiais do local”, explicou a arquiteta.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, frisou que a revitalização não altera em nada a característica do prédio, que é tombado. Segundo ele, a melhoria serve para garantir a integridade da estrutura que apresentava muitos pontos de infiltração.

“Um dos nossos objetivos é deixar os equipamentos culturais em excelentes condições de uso, para que eles cumpram, de fato, a sua principal finalidade que é atender a população com excelência. O prédio do Memorial dos Ex-Combatentes apresentava muitos sinais de desgastes e que, através desta revitalização, agora serão corrigidos”, ressaltou o secretário.

O público que frequenta o Memorial é formado por alunos e professores de escolas públicas e particulares; associações; grupos turísticos; estudantes universitários, entre outros. Visitas e palestras são gratuitas, com necessidade de agendamento prévio para a realização das palestras.

Memorial foi construído em homenagem àqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial

O Memorial foi inaugurando em 19 de novembro de 2002, tornando realidade um velho sonho dos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) 5ª Seção, residentes em Volta Redonda e municípios vizinhos. O local foi construído em homenagem àqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial.

O local possui um museu militar criado para preservar a história. Seu acervo tem lembranças de fatos que marcam a presença e participação efetiva da Marinha de Guerra do Brasil e Mercante, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. É constituído de fotos, peças de fardamento, documentos históricos, armamento. Além disso, o Memorial possui uma biblioteca com livros, CDs e fitas referentes à literatura militar e outros assuntos.

Há também um auditório climatizado, onde se realizam palestras e apresentações sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, desde a declaração de guerra do Brasil contra os países do Eixo, o envio dos Escalões de contingentes da FEB, seu batismo de fogo, seguindo até o fim das ações de combate no dia 2 de maio de 1945, em consequência da rendição dos nazifascistas em solo italiano. O Brasil foi o único país Sul Americano a participar deste conflito mundial.

