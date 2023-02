Carro é furtado na Vila Santa Cecília em Volta Redonda

Um funcionário do Mercado Popular da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, teve o seu carro furtado na quarta-feira (8) em Volta Redonda. O veículo foi deixado estacionado na BR-393 (Lúcio Meira), nas proximidades da UFF (Universidade Federal Fluminense), em Volta Redonda.

O dono, morador de Barra Mansa, informou no boletim de ocorrência que deixou o seu Corsa KQO-0866 por volta das 9h30min no local para caminhar até o trabalho. Ao retornar, às 18h, o carro não estava mais lá. O carro é do ano 1995 e está no nome da ex-namorada da vítima.

Informações sobre o veículo podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou diretamente na delegacia. (Foto: Arquivo Pessoal)