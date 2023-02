Dom Bosco: Vítimas do duplo homicídio são identificadas

As vítimas do duplo homicídio em Volta Redonda foram identificadas como Pedro Henrique da Silva Barbosa, de 18 anos, e Vinícius Fernandes Ribeiro, de 19. Eles foram assassinados a tiros na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, no início da tarde de quarta-feira.

O sepultamento de Pedro será nesta quinta-feira (9) no Portal da Saudade, no bairro São Geraldo. Ainda não há informações sobre o enterro de Vinícius.

Um jovem, de 20 anos, suspeito de matar Pedro e Vinícius, deu entrada baleado no Hospital São João Batista pouco depois do crime. Ele levou um tiro no abdômen e se encontra em estado grave no HSJB. Inicialmente, ao chegar na unidade médica, ele deu um nome falso e disse ter 18 anos.

O crime seria por conta da guerra entre facções criminosas e está sendo investigado pela Polícia Civil.