Homem é assassinado dentro de sua residência no bairro Novo Surubi

Um homem, de 34 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira enquanto fazia comida na cozinha da sua residência na Rua da Torre, no bairro Novo Surubi, em Resende. Uma testemunha contou que os criminosos, vestindo roupas camufladas parecidas com a do Exército, atiraram, pela rua, através da janela, que acertou o homem.

De acordo com a testemunha, após balear o homem, eles foram até a porta da casa, e deram ordem para que a família abrisse o portão, dizendo ser policiais. Como o portão não foi aberto, eles arrombaram a porta e entraram na casa, e atiraram mais vezes contra o homem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.