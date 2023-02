Um homem, não identificado, morreu em troca de tiros com policiais militares no final da tarde desta quarta-feira, dia 8, no bairro Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, agentes que estavam em patrulhamento de rotina foram atacados a tiros e revidaram. O homem chegou a ser socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu. Uma pistola, segundo os agentes, foi apreendida com ele. Foto: Polícia Militar