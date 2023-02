Mulher é assaltada no bairro San Remo

Uma mulher de 42 anos foi assaltada por dois criminosos no bairro San Remo, em Volta Redonda. O roubo ocorreu na Rua 13, na noite de quarta-feira (8), e os bandidos ainda derrubaram a vítima no chão e riram dela por ter pedido para os ladrões devolverem ao menos os documentos da filha.

Juliana Pinto da Silva é moradora do bairro e estava retornando para a casa quando foi abordada pelos criminosos em uma moto, que exigiram o celular. De acordo com a vítima, ao pegar o aparelho, que estava dentro da bolsa, o garupa, que fez menção que estava armado, puxou a bolsa dela e jogou a mulher no chão.

Caída, Juliana pediu calma ao assaltante, dizendo que ia apenas pegar o telefone, mas foi xingada pelo homem. Ela ainda pediu para que eles ao menos deixassem os documentos da filha, mas o criminoso riu, subiu novamente na moto e os dois fugiram, sentido Aero Clube, levando a bolsa dela, com todos os pertences.

Dentro da bolsa estava o celular, avaliado em R$ 1,5 mil, cartão bancário, R$ 350 e documentos em nome dela e da filha, Manuela Pinto da Silva. Qualquer informação sobre os documentos pode ser passada ao telefone da mãe de Juliana, a dona Solange, pelo telefone 24 99951-2307

Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia, que investiga o crime. Câmeras de moradores ou da prefeitura podem ajudar a polícia a identificar os criminosos. (Foto: Google Street View)