Polícia Militar detém homem com faca em Valença

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um suspeito, nas proximidades de um posto de combustível, na RJ-145, no bairro Chica Cobra, em Valença.

Policiais reconheceram o homem que teria furtado uma bicicleta no dia 8 de fevereiro de 2023, através de câmeras de segurança. Durante abordagem foi encontrado com o suspeito uma faca. O suspeito admitiu ter furtado a bicicleta e vendido para um homem no valor de R$ 500,00.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Valença. Após o registro policial o homem vai responder em liberdade pelo furto da bicicleta.