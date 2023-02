Quadra esportiva do bairro Monte D’ouro ganha iluminação led

A Prefeitura Municipal seguindo o projeto de modernizar os espaços públicos com o novo sistema de iluminação de LED, contemplou mais um equipamento esportivo da cidade. Dessa vez a quadra do bairro Monte D’Ouro, foi que recebeu oito refletores com lâmpadas Led de 400w, garantindo qualidade e segurança na prática de esportes no local ou até mesmo para eventos da comunidade.

O Secretário de Esporte e Lazer, Rômulo Milagres, comentou que essa nova iluminação dá conforto visual e garante a facilidade para disputar e acompanhar cada lance das atividades esportivas.

“É importante reconhecer o empenho do prefeito Fernandinho Graça, nas melhorias da iluminação pública na cidade. Com isso, vários equipamentos esportivos estão sendo contemplados. Já entregamos, a quadra do Teatro Rosinha de Valença, a do bairro Jardim Valença, agora a do bairro Monte D’Ouro, em breve estaremos entregando a do bairro Biquinha que foi toda reformada, faltando finalizar a iluminação no sistema LED”, comentou o Rômulo.

De acordo com informações do Secretário, cinco quadras novas foram entregues durante os quatro primeiros anos de governo, já no segundo mandato, existe em andamento a construção e reforma de outras quadras em bairros e alguns projetos para as quadras de escolas municipais. Fotos: Assessoria de Comunicação Social.