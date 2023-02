Inscrições para o projeto vão até o dia 6 de março. São seis qualificações gratuitas ofertadas para moradoras da cidade

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda está com as inscrições abertas para mais 100 vagas para os cursos gratuitos do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, voltado para as mulheres residentes no município. São treinamentos em seis formações de mão de obra qualificada para a construção civil: Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento; Pedreira Predial; Bombeira Hidráulica Predial; Pintura Predial; além do novo Curso Básico de Solda.

A formação, com aulas teóricas e práticas, começa a partir do dia 13 de março, em três turmas: das 8h às 11; das 13h às 16h; e das 18h às 21h. As aulas acontecem no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 495, bairro Aero Clube, e duram, em média, cerca de quatro meses. Os cursos são gratuitos. A condição obrigatória é que as candidatas sejam moradoras de Volta Redonda.

Inscrições

As mulheres interessadas devem procurar pessoalmente o CQP, no bairro Aero Clube, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, até o dia 6 de março. Devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e de conclusão do Ensino Fundamental completo, além de possuir idade mínima de 18 anos.

O poder público garante o transporte coletivo (passagem), material didático, uniforme (blusa), bolsa para carregar o material das aulas, e os professores para essa formação, que são profissionais da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). As vagas são limitadas.

Conquista para as mulheres

O presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Pinheiro Teixeira, destacou a parceria da fundação com a SMDH, por meio da cessão dos professores e da sede do CQP para a formação profissional, que ajuda muitas mulheres, que podem ter mais autonomia financeira e aumentar a própria renda pessoal ou familiar.

“É com muita satisfação que a Fevre abriga as aulas desse projeto. Dar oportunidade às mulheres, num mercado predominantemente masculino, é uma iniciativa pioneira”, ressaltou Caio.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Gloria Amorim, reafirma a gratuidade dos cursos e os benefícios para quem concluir toda a formação

“É com esta visão de empoderamento das mulheres que o projeto promove a inserção delas neste ramo profissional da construção civil, quebrando tabus e preconceitos de que somente homens poderiam trabalhar e ocupar este mercado. Muitas das formadas dos cursos de 2021 e 2022 já estão contratadas, atuando nos canteiros de obras da prefeitura e de empresas privadas, ou economizando e fazendo elas mesmas as melhorias em suas residências”, enfatizou Glória. Fotos de divulgação/Secom/PMVR