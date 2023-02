Adolescente é baleada no bairro Açude I, em volta Redonda

Uma adolescente de 17 anos foi baleada na noite de sexta-feira (10) no bairro Açude I em Volta Redonda. Ainda não há informações sobre a rua em que o crime ocorreu.

Ela foi levada ao Hospital São João Batista pelo Samu. De acordo com apuração do portal, ela levou tiros na região de um dos ombros, em uma das pernas e na orelha esquerda. Ela deu entrada lúcida no hospital.

A jovem passou por uma cirurgia e está sendo acompanhada pela mãe. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime eram desconhecidas.