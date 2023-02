Equipamentos adquiridos pela prefeitura vão beneficiar usuários com dificuldade de locomoção autônoma com cadeiras de rodas manual

A Prefeitura de Volta Redonda entregou mais duas cadeiras de rodas motorizadas a usuários do Centro Especializado em Reabilitação (CER III). Os equipamentos beneficiam pacientes com necessidades específicas, que apresentam dificuldades de locomoção autônoma com cadeiras de rodas manual. A avaliação é feita pelos profissionais que atuam na unidade.

O coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza, explicou que a escolha dos pacientes que vão receber as cadeiras motorizadas é técnica. “Levamos em consideração a CID (Classificação Internacional de Doenças) e fazemos uma avaliação criteriosa sobre a necessidade e a capacidade de utilizar o equipamento.

“O princípio básico é que são elegíveis para receber o equipamento os que são

incapazes de tocar sozinhos uma cadeira de rodas mecânica, mas têm habilidades cognitivas e físicas para guiar com segurança a cadeira motorizada”, disse Vladimir, lembrando que o usuário passa por um período de teste, supervisionado pela equipe do CER. “Caso o paciente não se adapte ao equipamento, ele volta para o município e vai beneficiar outra pessoa”, explicou.

Nesta semana, os usuários Júlia Rafaela, moradora do Santo Agostinho, e Edson Dutra Batista, que mora no bairro Santa Cruz, receberam suas cadeiras de rodas motorizadas.

Edson é cadeirante desde 2013, quando sofreu lesão medular por conta do um acidente de trânsito. “Comecei o acompanhamento no CER III por indicação da equipe da Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos) e estou muito feliz com a cadeira nova. Após quase dez anos com o equipamento manual, espero conseguir mais autonomia e mobilidade com a cadeira motorizada”, falou.

“Pelas primeiras horas de teste, acho que vou me sair muito bem. Eu trabalhava como motorista de turismo e vou saber guiar essa cadeira”, acrescentou.

As cadeiras de rodas motorizadas foram adquiridas pelo município através do Faec (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), que disponibiliza recurso do governo federal para custear parte do valor. Por isso, serão distribuídas entre os usuários do CER III que sejam residentes em Volta Redonda, mesmo a unidade sendo regional. Cinco unidades já estão disponíveis para doação, mas novos equipamentos serão adquiridos para ampliar o número de beneficiados.

CER III recebe pacientes com deficiências visual, física e intelectual

O Centro Especializado em Reabilitação em Volta Redonda funciona ao lado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói. Referência na região, a unidade é credenciada pelo Governo Federal para atender todo Médio Paraíba Fluminense.

Os pacientes, com deficiências visual, física e intelectual permanentes, são encaminhados pelas secretarias de saúde de outros municípios ou pelas unidades básicas, no caso de Volta Redonda, com indicação de médicos ou fisioterapeutas. Os usuários são avaliados e objetivo do tratamento é promover autonomia e melhoria na qualidade de vida.

No CER III os pacientes são acompanhados por equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, prescrição, preparação, dispensação, adequação e treinamento para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como bengalas e cadeiras de rodas. O espaço produz palmilhas e calhas ortopédicas, o restante é comprado por meio do Faec. Foto de divulgação – Secom/PMVR.