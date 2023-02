Dutra é liberada depois de 18 horas de paralização

Após deslizamentos provocarem interdição total da Dutra na madrugada de sexta-feira (10), em Piraí, o tráfego nos dois sentidos foram liberados ainda durante à noite na rodovia. Foram cerca de 18 horas de interrupção para desobstruir os pontos afetados, o que provocou um verdadeiro caos para os motoristas que iam em direção às duas principais capitais do país.

Os congestionamentos registrados na rodovia foram quilométricos. A interrupção da rodovia provocou reflexos em cidades vizinhas, como em Barra Mansa e Volta Redonda. No caso de Volta Redonda, funcionários do Hospital Regional, no Roma, por exemplo, tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Muitos deles inclusive desceram à pé na rodovia para conseguir chegar a tempo. Outros, ficaram horas presos no trânsito e, inevitavelmente, chegaram atrasados nos serviço.

Durante à tarde, as pistas sentido Rio e São Paulo já haviam sido liberadas, mas de forma parcial, com o trânsito funcionando em apenas uma das faixas. No mesmo ponto onde houve a interdição, no km 237, houve uma colisão traseira entre dois caminhões, deixando o motorista ferido. Ele foi socorrido ao hospital. (Foto: Gabriel Borges/A Voz da Cidade)