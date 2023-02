Representantes da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município visitaram o Centro Dia Synval Santos na quarta-feira

Os Centros Dia para Idosos da Prefeitura de Volta Redonda vão servir como referência para Itatiaia, que pretende implantar serviço similar no município. Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia estiveram no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, para conhecer a estrutura do local.

A coordenadora do Centro de Alzheimer, Danielle Freire, que já coordenou o Centro Dia para Idosos, que fica no Aterrado, e Flávia Santos, da Divisão Técnica do Departamento de Proteção Especial (DPES), da secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac), receberam a secretária da pasta de Itatiaia, Marise de Carvalho; Elisangela de Vasconcelos, assessora Especial de Consultoria; Maria Luciene de Jesus Gonçalves, diretora do SUAS (Sistema Único de Assistência Social); João Paulo Salgado, diretor da Proteção Social Especial (PSE); e a assistente social, Iris Silva. A visita foi na tarde dessa quarta-feira, dia 9.

Danielle explicou que o Centro Dia é uma modalidade de atendimento diário da pessoa idosa, com objetivo de estimular sua capacidade para gerar autonomia, promover convívio social e diminuir a sobrecarga da família.

“O trabalho é realizado por meio de oficinas de estimulação motora, cognitiva e de música, e coordenado por equipe composta por psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, professor de música e arte-terapeuta, com apoio de cuidadores. Além das atividades, os idosos recebem três refeições e duas colações entre elas”, informou.

“O serviço é fundamental para reduzir o número de idosos nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e evitar a sobrecarga na rede de saúde, já que hoje temos filhos idosos cuidando de pais idosos, por exemplo. Temos que remodelar o cuidado com os idosos, que é uma população em crescimento”, reforçou a coordenadora do Synval Santos, lembrando que Volta Redonda é o único município da região que oferta o serviço: “por isso, já fomos procurados também por representantes de Resende e Angra dos Reis”.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia, Marise de Carvalho, é uma entusiasta dos Centros Dia. “Queremos implantar o serviço no município, por entender que é um direito dos idosos e temos demanda para tal em Itatiaia. Viemos conhecer o trabalho da assistência em Volta Redonda, que é referência na região. E esperamos poder contar com essa assessoria durante todo o processo”, falou Marise, que elogiou a estrutura e o cuidado com os pacientes com Alzheimer.

Volta Redonda conta com três Centros Dia, sendo dois para idosos: o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, no Jardim Paraíba, e o Centro Dia para Idosos, que fica no Aterrado. O terceiro é o Centro Dia para Pessoas com Deficiência, que também fica no Jardim Paraíba e atende pessoas adultas com deficiências física, intelectual ou sensorial, como Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.